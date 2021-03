Centro de Investigação em Artes e Comunicação lança primeiro número da publicação semestral Rotura- revista de Comunicação, Cultura e Artes

Publicado em 03 Março 2021 por RUA FM

O Centro de Investigação em Artes e Comunicação acaba de lançar o primeiro número da Revista Rotura, projeto criado e desenvolvido no Centro, sob a direção dos Coordenadores do centro, Mirian Tavares e bruno Mendes da Silva

Esta nova publicação do CIAC, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, pretende promover a investigação nas áreas da Comunicação, Cultura e Artes e integra especialistas e revisores oriundos de todo o mundo. Com um sistema de peer-review rigoroso, tem como premissa o acesso livre ao conhecimento.

O número inaugural, que contou com a edição das investigadoras Ana Isabel Soares e Susana Costa, integra um dossier com 10 artigos dedicados, especialmente, aos textos que se debruçam sobre novas/velhas formas de narrar, sobre a relação cada vez mais palpável entre a arte e a tecnologia, entre o entretenimento e a rotura. Filme e videojogos é o tema central que agrupa um conjunto de textos, em português, inglês e espanhol, que se compõe como o core da revista, que traz ainda dois ensaios sobre criação e criadores. Porque afinal, como bem anuncia, no prefácio, a diretora da publicação, é de poiesis que vai tratar.

O primeiro número encontra-se agora disponível para leitura aqui.