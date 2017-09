Centro de Investigação da UAlg lança primeira plataforma portuguesa sobre comunicação de ciência na área da saúde

Publicado em 22 Setembro 2017 por RUA

O Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR), da Universidade do Algarve, acaba de lançar online uma plataforma internacional de comunicação de ciência na área da saúde e da biomedicina. A plataforma tem como objetivo principal aproximar o público da ciência e do conhecimento científico, oferecendo-lhe, diariamente, as mais interessantes notícias e conteúdos relacionados com as áreas de atuação do CBMR.

Para além de funcionar como montra do trabalho que é desenvolvido no CBMR, em termos de investigação, a plataforma pretende ainda mostrar o que está a ser feito em torno da área da saúde, no país e no mundo.

Com o propósito de tornar a ciência acessível e disponível para todos, o CBMR compromete-se, em relação com a comunidade, a traduzir o jargão científico e a investigação que é feita dentro da Academia para uma linguagem simples, clara e percetível, à qual o utilizador poderá ter acesso, em canal aberto, através da web.

Pretendendo consolidar-se como referência no campo da comunicação de ciência, a plataforma disponibilizará ainda um conjunto de recursos que visam ajudar os investigadores a comunicar a sua investigação, garantindo o alargamento e a difusão dos conteúdos por eles criados.

A plataforma encontrar-se-á também aberta à participação de todos aqueles que para ela queiram contribuir através do envio de materiais (notícias, artigos científicos, investigações em curso, etc.), bastando para isso, utilizar o email: cbmrcommunication@ualg.pt.

Como texto de abertura, o website conta com a participação especial de Marta Entradas, uma das maiores comunicadoras de ciência portuguesas, vencedora do European Young Researchers Award. Neste texto a investigadora oferece aos cientistas, em primeira mão, um artigo sobre a importância da comunicar ciência no século XXI.

Aceda http://scienceplatformpt.cbmr.ualg.pt/ e conheça a primeira plataforma portuguesa de comunicação de ciência.