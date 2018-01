Centro de Investigação da UAlg inicia exploração dos Oceanos com recurso a veículos submarinos autónomos

Publicado em 16 Janeiro 2018 por RUA

O Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve adquiriu recentemente um veículo submarino autónomo no âmbito do projeto OCASO, financiado pelo programa INTERREG-POCTEP, tornando-se na única entidade do Sul de Portugal a operar este tipo de tecnologia.

Os investigadores Flávio Martins e João Janeiro deslocaram-se esta semana à cidade do Porto para receber um curso de formação de três dias sobre a utilização deste tipo de equipamento.

O veículo será utilizado para recolher de forma rotineira variáveis oceanográficas na costa do Algarve no âmbito do projeto OCASO. O CIMA fica, assim, capacitado para intervir em diversos tipos de outras missões, tanto na zona costeira, como em estuários.

Recorde-se que o projeto OCASO foi aprovado pelo Programa operacional de Cooperação Espanha-Portugal. Tem como objetivos estabelecer um observatório oceanográfico transfronteiriço na região Sul, assente na rede de monitorização já existente, monitorizar e detetar a atividade tsunamigénica e providenciar, de forma continuada, informação pertinente para todas as atividades praticadas na zona, relevantes para a economia de ambos os países.