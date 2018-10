Centro de Investigação da UAlg é o novo parceiro de comunicação do Cancer Drug Development Forum

Publicado em 19 Outubro 2018 por RUA

O Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR) da Universidade do Algarve acaba de se tornar parceiro de comunicação do Cancer Drug Development Forum, que integra a European Cancer Organization (ECCO), uma organização sem fins lucrativos que visa defender o direito de todos os pacientes oncológicos ao melhor tratamento e cuidados possíveis, promovendo a interação entre todas as organizações envolvidas na área do cancro na Europa.

A organização europeia, sediada em Bruxelas, une experts da academia, indústria farmacêutica e entidades reguladoras para acelerar o desenvolvimento clínico de medicamentos contra o cancro. O CBMR é o mais recente reforço na área da comunicação de ciência.

O convite surge no intuito de providenciar à organização uma plataforma de comunicação única que facilite a interação entre todos os envolvidos (desde a academia, à indústria farmacêutica, passando pelas entidades reguladoras, pelos decisores políticos e pelos provedores do paciente).

O CBMR passará, assim, a integrar a vasta rede de comunicação do Cancer Drug Development Forum, afirmando-se como seu parceiro e contribuindo, através das suas plataformas digitais, para a difusão de eventos, workshops, ações de formação e outras atividades de cariz colaborativo que, direta ou indiretamente, permitam acelerar o desenvolvimento clínico de medicamentos contra o cancro.

Saiba mais sobre o Cancer Drug Development Forum aqui