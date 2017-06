Centro de Ciências do Mar da UAlg marca presença no Business2Sea

Publicado em 05 Junho 2017 por RUA

O Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve está presente na 7ª Edição do Business2Sea, dedicada à Tecnologia e Indústrias Oceânicas, que decorre nos dias 5 e 6 de junho, no Centro de Congressos de Alfândega do Porto.

Organizado pelo Fórum Oceano, o evento é visto pelo CCMAR como uma oportunidade de mostrar o que de mais inovador se faz em termos de investigação na área do Mar.

Nesta edição, o CCMAR vai brindar os visitantes com um stand onde é possível ver os últimos desenvolvimentos na área da biotecnologia aplicada à cosmética (desenvolvimento de cremes de proteção solar), novas rações para Aquacultura, bioremediação como solução para tratamento de águas residuais de minas e estudos levados a cabo em biomedicina que ajudam a aprofundar o conhecimento na área da patologia do osso. O CCMAR dará ainda a conhecer a capacidade de microalgas no sequestro de carbono. No mesmo stand marcará também presença o CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve.

A escolha do tema “Tecnologias e Indústrias Oceânicas” permite um alinhamento com as orientações estratégicas do Governo para o “Crescimento Azul” e tem por objetivo promover o envolvimento dos diferentes stakeholders – empresas, instituições de ensino superior, centros de I&D&T, instituições da Administração Pública e outras organizações de caráter associativo – na concretização da referida estratégia.

O evento, que apresenta um programa diversificado, com destaque para a uma conferência internacional, seminários e workshops, encontros profissionais e de negócio, mostra de produtos e tecnologias do Mar, tem o Alto Patrocínio da Presidência da República Portuguesa.

Sobre o Centro de Ciências do Mar (CCMAR)

O Centro de Ciências do Mar (CCMAR) é uma organização privada sem fins lucrativos de investigação científica na Universidade do Algarve. O CCMAR recebeu classificação Excelente e é um dos mais importantes centros em Portugal, desenvolvendo investigação nas áreas da oceanografia, biologia marinha, pescas, aquacultura, ecologia e biotecnologia. O CCMAR possui cerca de 250 membros, 110 dos quais doutorados, e 30 alunos de doutoramento e é parceiro de vários projetos e infraestruturas de investigação europeus como o EMBRC (www.embrc.eu), Aquaexel (www.aquaexel.eu) e EMSO (www.emso-eu.org).