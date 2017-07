Centro de Arqueologia da UAlg ganha financiamento do Earthwatch Institute para projeto inédito em Portugal

Publicado em 30 Junho 2017 por RUA

O Centro Interdisciplinar em Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da UAlg recebeu recentemente a aprovação para um projeto de investigação que permitirá continuar os trabalhos arqueológicos no complexo mesolítico dos concheiros de Muge.

O projeto será financiado através do Eartwatch Institute, uma organização ambientalista, sem fins lucrativos, que apoia o desenvolvimento de dezenas projetos relacionados com “Vida Selvagem e Ecossistemas”, “Alterações Climáticas” e “Arqueologia e Cultura”, em mais de 40 países por todo o mundo.

Os programas Earthwatch funcionam com base no voluntariado de cidadãos não especialistas, que contribuem financeiramente para o projeto através do valor da inscrição que, por sua vez, dá acesso à participação ativa no trabalho de campo.

No caso específico do projeto de Muge os voluntários irão colaborar com uma equipa de especialistas da Universidade do Algarve na escavação e processamento dos materiais arqueológicos provenientes de um dos maiores concheiros mesolíticos na Europa. Esta é a primeira vez que a organização Earthwatch aposta num projeto em Portugal e permitirá compreender melhor um ponto fundamental na história da evolução humana na região – o aparecimento das primeiras comunidades de agricultores e o desaparecimento das últimas sociedades caçadoras-recolectoras.

O projeto é liderado pelos investigadores Nuno Bicho, Célia Gonçalves, João Cascalheira e Lino André e terá início no verão de 2018, prolongando-se até 2020.

As inscrições já se encontram abertas em: www.earthwatch.org/Expeditions/Excavating-the-Mesolithic-Neolithic-Transition-in-Portugal