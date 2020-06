– Center for World University Rankings coloca Universidade do Algarve no top mundial de universidades

Publicado em 08 Junho 2020 por RUA FM

O Center for World University Rankings (CWUR) acaba de divulgar o ranking mundial para as universidades para 2020-21. A Universidade do Algarve (UAlg) surge no top 5,9% mundial, destacando-se em 7º lugar a nível nacional, de entre as 14 instituições nacionais observadas.

Num total de 20 mil universidades, avaliadas tendo como base indicadores de qualidade do ensino, empregabilidade dos antigos estudantes, desempenho na investigação, qualidade das publicações, entre outros parâmetros, a UAlg aparece na posição 1178.

A avaliação realizada à Academia algarvia atribui especial enfoque à investigação, parâmetro no qual surge em destaque, encontrando-se classificada na posição 1120.

Mais informações sobre a Universidade do Algarve no CWUR – World University Rankings 2020-2021.