Centenas de voluntários limparam a Ria Formosa, na passada sexta-feira, dia 26 de maio. A iniciativa que decorreu na Ilha da Armona e na Quinta de Marim, inseriu-se na Semana Go Green, promovida pelo Grupo Hotéis Real, que visa sensibilizar os colaboradores para boas práticas ambientais e contou com a parceria da Câmara Municipal de Olhão, da Ambiolhão, do Parque Natural da Ria Formosa, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e da empresa Passeios Ria Formosa.

Foram cerca de 150 os voluntários, dos quais mais de 80 colaboradores da unidade hoteleira, que se juntaram à volta do objetivo de recolher o máximo de resíduos que vão sendo deixados nesta área protegida.

Foi recolhida perto de 1 tonelada de lixo que deixou, desta forma, de constituir um perigo para a fauna e flora únicas deste local.

Pelo caminho, houve ainda tempo de limpar algumas manchas de chorão-das-praias, uma suculenta rastejante invasora, nativa da região do Cabo, na África do Sul. O fruto desta ação de limpeza foi posteriormente recolhido pelos técnicos da Ambiolhão, para respetivo tratamento.

“É importante preservar a todo o custo esta gema natural que é a Ria Formosa, e esta é uma tarefa que cabe a cada um de nós. Nessa medida, o Município de Olhão louva esta iniciativa do Real Marina, reiterando que esta e outras entidades do concelho podem sempre contar com toda a nossa colaboração”, refere o presidente da Câmara Municipal, António Miguel Pina.