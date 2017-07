Centenas de propostas culturais aquecem Verão em Vila Real de Santo António

Publicado em 11 Julho 2017 por RUA

Mais de uma centena de atividades marcam a agenda cultural do município de Vila Real de Santo António durante os meses de julho, agosto e setembro. Com um leque de eventos pensados para todos os públicos e idades, as propostas vão desde a música ao cinema, passando pelos mercados e tradições.

A programação «Verão VRSA» 2017 é organizada pela autarquia vila-realense, pela empresa municipal VRSA SGU, pelas Juntas de Freguesia e pelas associações locais.

Já entre 13 e 16 de julho, a magia das «Noites d’Encanto» irá regressar a Cacela Velha com coloridos mercados (souk), salões de chá, exposições, workshops, tertúlias, dança e música, recriando a tolerância e a convivialidade da história do antigo al-Andalus.

No campo do desporto, a 28ª Corrida da Baía de Monte Gordo volta a unir as praias de Manta Rota e Monte Gordo, no dia 23 de julho, num desafiante percurso de 10 quilómetros, sempre junto à linha de costa.

A partir do dia 19 de julho, as quartas-feiras ficam reservadas para sessões de Cinema ao ar livre, na zona ribeirinha de VRSA, com uma seleção de boas fitas. A sétima arte estará ainda em destaque com o ciclo «Sob as estrelas em Cacela Velha», nos dias 30 de agosto e 6 de setembro, no espaço do antigo cemitério.

Também junto ao Guadiana, no Jardim da Avenida da República, os finais de tarde de domingo ficarão preenchidos com sessões de chill out e jazz, num verdadeiro ambiente de sunset.

Semanalmente, os Micro concertos farão ouvir-se no Centro Histórico de VRSA, ao início da noite. Entre 21 de julho e 18 de agosto, sempre à sexta-feira, um conjunto de músicos irá dar vida às zonas pedonais e de esplanadas, promovendo a animação das principais zonas comerciais.

Em agosto, entre os dias 10 e 15, a cultura das Caraíbas terá o seu espaço em VRSA com mais uma edição do «Encontro de Cultura Cubana». Concertos, palestras e exposições são algumas das muitas sugestões.

Música para todos os gostos

A música clássica será outro dos pontos altos do «Verão VRSA», com o ciclo «Clássica em Cacela», com dois concertos de Quartetos de Cordas, nos dias 17 e 24 de agosto, no antigo cemitério de Cacela Velha.

Uma seleção de sons do mundo é a proposta do Festival «Etniarte» que, entre 17 e 20 de agosto, dará cor à Marginal de Monte Gordo com ritmos e artesanato dos quatro cantos do mundo.

Também a música será o cartão de visita de mais uma iniciativa dos «Encontros ao Largo» António Aleixo, em VRSA, durante os dias 15 e 29 de julho e 12 e 25 agosto.

O teatro de comédia tem também espaço reservado na agenda cultural de Verão, com a peça «Descanse, sem Paz!», trazida ao palco pela companhia II Acto, nos dias 21 e 28 de agosto.

O artesanato tradicional marca igualmente presença nas localidades de Monte Gordo (terças), VRSA (quintas) e Manta Rota (sextas) com as habituais mostras.

Os mais novos não foram esquecidos, tendo sido preparado um calendário que integra oficinas de verão, ateliês ambientais nas praias Santo António, Monte Gordo, Lota e Manta Rota, atividades lúdicas no Arquivo Histórico Municipal e o Parque de Diversões no Centro Histórico de VRSA.

Em setembro, será tempo de Cacela Velha acolher a «Poesia na Rua», evento que dará a palavra aos recantos desta vila com vista privilegiada sobre a Ria Formosa e onde todas as ruas possuem nomes de poetas que viveram ou escreveram sobre aquela localidade.

Festas e romarias são pontos altos do Verão

As romarias iniciam-se com as festas em honra de N.ª Sra. da Assunção, em Cacela Velha, que contarão com a atuação de Micaela, a 13 de agosto. Seguem-se as festas de São João da Degola, na Manta Rota, que terão como ponto alto um concerto de Mónica Sintra, a 26 de agosto.

Já as celebrações de N.ª Sra. da Encarnação, em Vila Real de Santo António, contam com a presença de Diogo Piçarra, a 3 de setembro, enquanto em Monte Gordo as festas de N.ª Sra. das Dores serão animadas pela banda Iris, no dia 7 de setembro, e por C4 Pedro, a 10 de setembro.