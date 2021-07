CCMAR ASSOCIA-SE AO DIA MUNDIAL SOBRE TRANSPARÊNCIA NA EXPERIMENTAÇÃO COM ANIMAIS

Publicado em 01 Julho 2021 por RUA FM

A CCMAR junta-se à iniciativa Be Open about Animal Research Day – Get on BOARD, coordenada pela Associação Europeia de Investigação Animal (EARA). Numa campanha de comunicação social, onde se celebra pela primeira vez o Dia Mundial sobre Transparência na Experimentação com Animais para fins Biomédicos, irão ser partilhados ao longo do dia vários exemplos nas redes sociais da EARA e parceiros.