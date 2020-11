CCDR ALGARVE promove webinar sobre turismo criativo e desenvolvimento local

Publicado em 24 Novembro 2020 por RUA FM

Realiza-se no dia 25 de novembro de 2020, pelas 10 horas, a Oficina Temática “Turismo Criativo e Desenvolvimento Local: Reflexão Atual e Casos Práticos”, organizada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve).

Esta oficina criativa realiza-se no âmbito do projeto “Articular para Intervir” (3ª fase), cujo objetivo é a construção conjunta de uma visão integrada de desenvolvimento regional para o Algarve no horizonte 2030. Neste contexto, o turismo criativo surge, por um lado, como um potenciador das dinâmicas locais e do desenvolvimento regional através da valorização dos recursos endógenos e, por outro lado, como um mecanismo de diversificação da atividade turística da região do Algarve.

A Oficina Temática conta com a participação de Tiago Castro (Investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra) que abordará os “Contributos do Turismo Criativo para o Reforço das Dinâmicas Locais”, seguida da apresentação de três casos práticos e inspiradores de turismo criativo: Turismo Industrial de S. João da Madeira (apresentado por Alexandra Alves, coordenadora do projeto), Burel Factory na Serra da Estrela (apresentado por Isabel Costa, fundadora do projeto) e Casa do Barro – Centro Interpretativo da Olaria de S. Pedro do Corval (apresentado por João Paulo Baptista, coordenador do projeto).

Atendendo às restrições atuais relacionadas com a Pandemia COVID-19, esta oficina temática realiza-se em formato webinar online, sendo a inscrição gratuita e obrigatória, podendo ser feita AQUI.