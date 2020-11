CCDR ALGARVE promove webinar sobre planos de ação e investimento em biorresíduos

Publicado em 23 Novembro 2020 por RUA FM

A Agenda Regional de Transição para a Economia Circular (AREC) é um documento dinâmico que assenta na compreensão do potencial de circularidade das economias da região do Algarve, enquadrando os fluxos físicos no quadro económico e social, permitindo assim perspetivar um cenário de desenvolvimento socioeconómico.

Desde a apresentação da AREC no final de 2019, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve (CCDR Algarve) vem desenvolvendo projetos e eventos, tendo programado um conjunto de sessões informativas a realizar durante os meses de novembro e dezembro de 2020, assinalando igualmente a Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, que decorre de 21 a 29 de novembro.

Pretende-se avançar na definição de estratégias integradas de Economia Circular (EC) de âmbito regional e local, estimulando a ligação entre os organismos públicos, bem como entre a administração e os cidadãos, programando para tal sessões curtas, informais e objetivas, durante as quais se pretende promover a partilha de conhecimento e lançar desafios para todos os intervenientes.

Procurando abranger as linhas de ação demarcadas na AREC, este ciclo de sessões informativas irá centrar-se na integração de princípios e conceitos de Economia Circular nas atividades de gestão da administração pública nacional descentralizada, regional e local, na promoção da política de compras públicas circulares, na promoção da definição de um Programa Regional de Educação para Economia Circular, na gestão e implementação de boas práticas na gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), na realização de ações de formação e sensibilização direcionadas a grupos profissionais específicos, para diagnosticar a situação atual e propor medidas de intervenção local, regional e setorial.

As sessões terão como público-alvo, entre outros, professores, técnicos e dirigentes municipais, empresários e profissionais da área da agricultura, da construção civil e da gestão de resíduos, mas serão abertas a todos os cidadãos e profissionais interessados nas questões ambientais e da economia circular e as inscrições podem ser feita AQUI, sendo posteriormente enviada ligação aos inscritos.

Para todas as sessões foram convidados especialistas e entidades com representatividade nos setores ambiental e da economia circular, que partilharão informação sobre boas práticas, inovação e tecnologia. Desse leque de entidades fazem parte Institutos Públicos, Organismos da Administração Central e Regional, Empresas do setor ambiental, Plataformas Colaborativas, Associações Profissionais e Empresariais.