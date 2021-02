CCDR Algarve avança com Plano Estratégico em articulação com a SGPCM

Publicado em 23 Fevereiro 2021 por RUA FM

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) vai avançar na definição do seu Plano Estratégico, em sintonia com os principais instrumentos-chave de governação e da orientação estratégica setorial (Estratégia para a Coesão Territorial), do suporte legal subjacente à missão, orgânica, gestão e funcionamento, num processo liderado pela Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros (PCM)).

Na reunião de lançamento desta iniciativa, José Apolinário relembrou as alterações estruturais decorrentes da eleição dos membros da Presidência e as particularidades do contexto externo desta entidade e manifestou o total empenho da Presidência da CCDR Algarve na primeira fase deste processo.

Internamente, a elaboração do Plano Estratégico será operacionalizada por uma equipa transversal e coordenada por Elsa Cordeiro, Vice-Presidente da CCDR Algarve, que começará por desenvolver uma auscultação alargada aos parceiros internos e externos e um diagnóstico institucional, seguindo-se a definição e aprovação de mapa e objetivos estratégicos, num processo que se prolongará até novembro do corrente ano.