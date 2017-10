CCDR Algarve acolhe Encontro Regional de Voluntariado Ambiental para a Água

Publicado em 20 Outubro 2017 por RUA

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) acolhe no próximo dia 25 de outubro, pelas 14h30, a oitava edição do Encontro Regional de Voluntariado Ambiental para a Água (8.º ERVAA), promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente, através da ARH do Algarve.

Expoente máximo do projeto regional “Voluntariado Ambiental para a Água”, no qual a CCDR Algarve participa através do Centro de Informação Europe Direct Algarve (CIED Algarve), o 8.º ERVAA é subordinado ao tema “Cidadania e Desenvolvimento – Estratégias para as Comunidades Escolares” e realiza-se no contexto da Semana da Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental (SEIVA), a qual integra diversas iniciativas a decorrer, em simultâneo, em vários concelhos da região de 23 a 29 de outubro.

Para além do 8.º ERVAA, no programa do dia 25 de outubro (quarta-feira), destacamos o seminário VOLUNTARIADO AMBIENTAL – Partilha de experiências, a realizar pelas 9h30 no mesmo local, onde participam representantes da Universidade do Algarve, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), da Direção Geral de Educação, do Agrupamento de Escolas João de Deus e do Centro de Ciência Viva do Algarve.

A SEIVA tem como destinatários principais as comunidades escolares, em particular os docentes do ensino básico e secundário, técnicos da administração pública regional e local, empresas, organizações não-governamentais de ambiente e associações empresariais, profissionais, culturais e recreativas, entre outros.

Com esta iniciativa pretende-se mobilizar a população do Algarve para a reflexão dos principais desafios do desenvolvimento sustentável e da importância da sua participação nos processos de tomada de decisão, por forma a contribuir para a gestão participada dos recursos e para o aprofundamento de conhecimentos científicos e didáticos dos docentes e de outros agentes de educação para a sustentabilidade.

Neste âmbito, está patente na sala de exposições da CCDR Algarve até ao dia 31 de outubro (dias úteis entre as 9 e as 19 horas), a exposição Semana Verde – Green Week, promovida pelo Município de Lagoa e dirigida ao público das escolas.

A marcação de visitas pode ser efetuada junto do CIED Algarve, através do telefone 289 895 272 ou presencialmente nas suas instalações, na CCDR Algarve, todos os dias úteis, das 9h30 às 13 horas e das 14h30 às 17 horas.

Mais detalhes e inscrições na iniciativa da APA, através da ARH Algarve disponíveis aqui