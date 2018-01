“CataPlay” inicia digressão em fevereiro

Publicado em 29 Janeiro 2018 por RUA FM

O CataPlay não é apenas uma peça de teatro, mas um espetáculo que conjuga diferentes artes, como a música, a dança ou o movimento. A gastronomia surge no final de cada apresentação, com a degustação de uma receita de cataplana, confecionada pela equipa da Tertúlia Algarvia, e acompanhada por vinhos produzidos na região.

Em palco, estão os atores Tânia Silva e Mário Spencer; e o mais emblemático utensílio da gastronomia regional: a cataplana.

A ideia original é de Tânia Silva, a qual explica que «os dois personagens em conflito – a Cozinheira Marafada e o Afamado Al-Chef – discutem entre si receitas da vida, ao mesmo tempo que revelam os segredos da cataplana».

«A vida também é cozinhada e a cataplana surge, nesta peça, como um objeto mágico ou um caldeirão de feitiços onde se cozinha a vida e o futuro porque, tal como cozinhar, ‘cataplanar’ é um ato de amor», complementa Joana Guita, a autora do texto.

Depois da estreia em dezembro, em Faro, na Tertúlia Algarvia, a entidade promotora, o espetáculo ruma a outros pontos do Algarve, a começar no dia 02 de fevereiro, em Vila Real de Santo António, sendo, até ao mês de maio, apresentado em vários concelhos da região, tanto em teatros como em espaços menos convencionais.

Para além de seis sessões faladas em português e legendadas em inglês, estão agendadas quatro sessões faladas em inglês e legendadas em português.

// SINOPSE

Na vida, todos somos comidos. Uns mais do que os outros. Por prazer ou tórrido amor. Por inveja ou a mais crua maldade. Por inocência ou mera conveniência. Sobre a cataplana pouco ou nada se sabe. Desconhece-se o sexo, as origens ou proveniência do seu criador. Homem ou mulher? Árabe ou algarvia? Chef ou cozinheira? A receita para uma boa cataPlay é: 2 pessoas, 5 dentes de alho, 1 conflito, sonoridades várias, 2 pontos de vista e 1 toque pessoal.

// DIGRESSÃO

02/02, 19h00, Vila Real de Santo António, Centro Cultural António Aleixo, PT-EN

04/02, 18h00, Faro, Tertúlia Algarvia, EN-PT

11/02, 18h00, Faro, Tertúlia Algarvia, PT-EN

04/03, 18h00, Vila do Bispo, Centro Cultural de Vila do Bispo, PT-EN

25/03, 18h00, Faro, Tertúlia Algarvia, EN-PT

28/03, 19h00, Quarteira, Galeria de Arte Praça do Mar, EN-PT

29/03, 19h00, Quarteira, Galeria de Arte Praça do Mar, PT-EN

08/04, 18h00, Faro, Museu Municipal de Faro, PT-EN

22/04, 18h00, Tavira, Mercado da Ribeira, PT-EN

13/05, 18h00, Faro, Tertúlia Algarvia, EN-PT

PT-EN: Sessão falada em português e legendada em inglês

EN-PT: Sessão falada em inglês e legendada em português

// BILHETES

Normal (mais de 13 anos): 10,00 €

Júnior (dos 6 aos 12 anos), Estudante e Sénior (65 anos ou mais): 7,00€

Família (2 Adultos + 1 ou 2 Juniores): 25,00€

Pacote 10 Bilhetes Normal: 80,00€