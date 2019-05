Cataplay’ encerra digressão em Faro

Publicado em 15 Maio 2019 por RUA

O Cataplay encerra a digressão pelo Algarve com a exibição dos dois últimos espetáculos em Faro, nos dias 18 e 19 de Maio, no sábado às 18h00 no Museu Municipal de Faro e no domingo às 19h00 no restaurante Tertúlia Algarvia, as sessões são faladas em português e legendadas em inglês.

A Cataplana é o mote para um espetáculo, integrado no programa 365 Algarve, de teatro, música, dança e gastronomia, onde se discutem as receitas sobre as relações humanas ou o amor. No final é servido ao público uma receita de cataplana, confeccionada pela equipa da Tertúlia Algarvia, acompanhada por vinhos produzidos na região.

Esta é a ultima oportunidade para assistir ao espetáculo Cataplay, que encerra a sua digressão, por vários concelhos do Algarve, com dois espetáculos em Faro nos dias 18 e 19 de Maio. No sábado, às 18h00, vai estar em exibição no Museu Municipal de Faro e no domingo, às 19h00, no restaurante Tertúlia Algarvia, as sessões são faladas em português e legendadas em inglês.

O Cataplay não é apenas uma peça de teatro, mas um espetáculo de humor que conjuga diferentes artes, como a música e a dança. A gastronomia surge no final da apresentação, com a degustação de uma receita de cataplana, confeccionada pela equipa da Tertúlia Algarvia, acompanhada por vinhos produzidos na região.

Em palco estão os atores Mário Spencer e Tânia Silva, que interpretam duas personagens em conflito – o Afamado Al-Chef e a Cozinheira Marafada – que discutem entre si sobre as receitas da vida, da sociedade, da paixão ou do amor, ao mesmo tempo que refletem sobre as origens da cataplana, esse utensílio misterioso e único no mundo.

Os bilhetes para o espetáculo, que incluem a experiência gastronómica, custam 10 euros para o público em geral e 8,5 euros para menores de 30 anos e maiores de 65. Também há bilhetes familiares, a 25 euros, que garantem o ingresso a dois adultos e uma criança a partir dos seis anos. Os ingressos podem ser adquiridos online ou no dia do espetáculo, no próprio local, a partir das 17h00.

O Cataplay é um projeto promovido pela Tertúlia Algarvia com financiamento do Programa 365 Algarve; e apoios de: A Fera – Associação Cultural, Spencer Productions, CM Albufeira, CM Castro Marim, CM Faro, CM Lagos, CM Loulé, CM Monchique, CM Olhão, CM São Brás de Alportel, CM Tavira, CM Vila do Bispo, CM Vila Real Santo António, IPDJ Faro, Sul Informação, RUA FM, Mercearia Bio, Quinta da Tôr, ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve

// SINOPSE

Na vida, somos todos comidos. Uns mais do que os outros. Por prazer ou tórrido amor. Por inveja ou a mais crua maldade. Por inocência ou mera conveniência. Sobre a cataplana pouco ou nada se sabe. Desconhece-se as origens, o sexo ou proveniência do seu inventor. Homem ou mulher? Árabe ou algarvia? Chef ou cozinheira? A receita para uma boa Cataplay é: 2 pessoas, 5 dentes de alho, 1 conflito, sonoridades várias, 2 pontos de vista e 1 toque pessoal.

Intérpretes: Mário Spencer e Tânia Silva

Encenador: João de Brito

Ideia Original: Tânia Silva

Texto: Joana Guita