Castro Marim atribui bolsas de estudo a alunos do concelho

Publicado em 20 Dezembro 2016 por RUA

A Câmara Municipal de Castro Marim atribuiu, para o ano letivo de 2016/17, 51 bolsas de estudo a estudantes do concelho no ensino secundário ou no ensino superior. A concessão deste apoio representa, no total, um investimento de 76.500,00 euros.

“Integrada no âmbito das políticas de ação social e educação da autarquia de Castro Marim, esta medida promove a igualdade de oportunidades de acesso ao ensino a todos os alunos do concelho, fazendo, simultaneamente, um investimento no desenvolvimento e no futuro de Castro Marim, menciona a autarquia num comunicado.

Os 51 bolseiros são residentes no concelho, sendo 24 naturais da freguesia de Castro Marim, 20 de Altura, três de Odeleite e quatro de Azinhal, e não dispõem de meios económicos que suportem os encargos correspondentes à frequência do ensino.

Para além da atribuição de bolsas de estudo, o município promove ainda outros apoios às crianças e jovens do concelho, nas etapas fundamentais da sua formação pessoal e sucesso educativo, entre as quais o município destaca: o auxílio económico anual a alunos pertencentes a agregados familiares de fracos rendimentos, para aquisição de material escolar (1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico), a aquisição de manuais escolares aos alunos do 2º, 3º e 4º anos do 1º ciclo, o financiamento da refeição escolar pagamento na totalidade e em 50% aos alunos posicionados em escalão A e B, respetivamente, o mesmo sucede com as refeições e com a componente de apoio à família no ensino pré-escolar, o financiamento de 50% do valor do passe de transportes públicos para todos os alunos residentes no concelho a estudar na Escola Secundária de Vila Real de St. António, o transporte escolar aos alunos do 1º ciclo cuja residência se situe a mais de 3 km do estabelecimento de ensino que frequentam, a atribuição de material escolar/didático às escolas do 1º ciclo (de dois em dois anos letivos) e ao ensino pré-escolar e a viagem anual dos melhores alunos de cada ano e de cada turma.