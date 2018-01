Cassete Pirata estreia LP em 2018

Publicado em 25 Janeiro 2018 por RUA FM

Para os Cassete Pirata, o ano passado terminou em grande com um concerto esgotado no Musicbox e a marca de segundo tema mais votado ao longo do ano no Top da Antena3. Vários sites e blogs consideraram o EP de estreia, homónimo, dos Cassete Pirata, como um dos melhores do ano que passou e os jornais Observador e DN nomearam a banda como uma das que não devemos perder em 2018. O ano começa em estúdio e o LP de estreia está mais perto que nunca.

Actualmente em estúdio para gravar o seu albúm de estreia, os Cassete Pirata contam com a produção musical de Benjamim como produtor do registo. As horas no estúdio Namouche tem sido produtivas mas descontraídas como assegura a banda, no seu registo divertido e casual, de quem diz estar “a curtir à brava”. A par disso continua a promoção daquele que foi o último single retirado do EP de estreia – “Sem Norte”.

“Sem Norte”, que já toca na rádio nacional, conta a história de um primeiro amor, impossível e puro como só os primeiros amores podem ser. A animação do videoLETRA criado por Camila Beirão dos Reis e que acompanha o single remete-nos para esse imaginário juvenil em que o “amor” se descobria através de um “sim” ou de um “não” num qualquer bilhete trocado às escondidas dos professores.

Sobre os Cassete Pirata

Os Cassete Pirata são o João Firmino (Pir), vocalista e compositor da maior parte dos temas da banda; o (monstro da bateria) João Pinheiro (Diabo na Cruz, TV Rural) e o António Quintino no baixo (Samuel Úria). A eles juntam-se a dupla única de cantoras e teclistas – Margarida Campelo e Joana Espadinha, actual intérprete concorrente ao festival da canção.

O background jazzistico e as mais variadas influências e percursos musicais conferem aos Cassete Pirata uma sonoridade rock muito própria e o seu, já invejável, percurso fazem deles uma das mais promissoras novas bandas do panorama nacional.