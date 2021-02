Carnaval de Loulé assinalado com iniciativas online

Publicado em 09 Fevereiro 2021 por RUA FM

Apesar do cancelamento do Carnaval de Loulé nos moldes em que acontece anualmente e uma vez que o desfile do corso que atrai milhares de visitantes à cidade não irá acontecer em 2021, a Câmara Municipal de Loulé, entidade organizadora do evento, não quer deixar passar em branco este momento e irá promover algumas iniciativas alusivas a esta tradição fortemente enraizada na comunidade local.

“Vivemos momentos difíceis, com uma pandemia a afetar milhões de famílias em todo o mundo, e seria impossível organizar um Carnaval tal como o conhecemos, com o ajuntamento de público e o convívio entusiasmado entre os foliões. Mas estamos cientes da importância desta festa para os louletanos e não poderíamos deixar de assinalar e levar um pouco do espírito do Carnaval de Loulé a todos os que estão confinados”.

As principais iniciativas propostas pelo Município decorrerão online, permitindo que todos possam acompanhar este programa na segurança e conforto dos seus lares, sem colocar em causa o cumprimento das regras implementadas neste estado de emergência em que o país se encontra.

Nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, será divulgada nas redes sociais da Autarquia, nomeadamente Facebook e Youtube, uma exposição virtual com imagens de antigas edições do corso, onde serão recordados os temas que têm servido de sátira ao desfile, a qualidade artística aplicada na execução dos carros alegórico ou a beleza dos fatos e adereços dos figurantes que, há mais de 100 anos, dão cor e alegria à Avenida José da Costa Mealha.

No dia 15 de fevereiro, a partir das 21h30, vai ser possível assistir a um Baile de Carnaval Online. O tradicional Baile de Gala no “Palácio” do Nera é este ano substituído por um baile emitido em streaming, através do Facebook da Câmara Municipal de Loulé. A partir do Auditório do Solar da Música Nova, a Orquestra Fora d´Horas leva à casa das famílias louletanas, mas também a todos os pontos do Globo, conhecidos temas do Carnaval, sobretudo muito samba, o que de certo constituirá um convite para um pezinho de dança na sala de estar ou em qualquer outro espaço improvisado nas habitações.

Apesar da Av. José da Costa Mealha, conhecida como o “sambódromo louletano”, não receber este ano os três dias de corso carnavalesco, a Autarquia de Loulé irá colocar alguns apontamentos decorativos alusivos ao Carnaval neste recinto, tal como noutras artérias do centro da cidade, a lembrar que, apesar das circunstâncias da pandemia, esta é uma festa que vive na alma louletana.

Criado em 1906, o Carnaval de Loulé é hoje uma verdadeira referência cultural para as gentes de Loulé, mas também um cartaz turístico da região e o principal evento realizado no Algarve durante a época baixa.