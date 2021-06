Carlos Martins vence Rali de Vila do Bispo 2021

Publicado em 09 Junho 2021 por RUA FM

A dupla Carlos Martins / Daniel Amaral aos comandos de u m Mitsubishi Lancer Evolution VII venceu o Rali de Vila do Bispo com o tempo de 44.35,5, prova pontuável para o campeonato Sul

de Ralis 2021 que decorreu nos dias 5 e 6 de junho. O segundo e o terceiro lugar do pódio da prova foram conquistados pela dupla João Bica/ João Sena num Mitsubishi Lancer EVO IX com o tempo de 44:45.2 e Armando Carvalho/ Ana Santos ao volante de um Mitsubishi Lancer Evolution V com o tempo de 45:10.0, respetivamente.

De referir que todos os anos o Rali de Vila do Bispo conta com uma grande afluência do público, contudo este ano por força da pandemia Covid – 19, à semelhança do ano passado, não foi

possível convidar a população a assistir a este evento. A prova organizada pelo Clube Automóvel do Sul contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo.