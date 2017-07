Carlos do Carmo dá concerto em Loulé a 28 de julho

Publicado em 11 Julho 2017 por RUA

No próximo dia 28 de julho, pelas 21h30, o fadista português mais premiado de sempre apresenta-se para um concerto em Loulé que terá lugar no Largo do Monumento Engº Duarte Pacheco.

Com 77 anos de idade, Carlos do Carmo sobe ao palco com o objetivo de agradecer e retribuir ao público português todo o carinho e afeto que sempre recebeu ao longo dos seus 53 anos de carreira e que o transformaram no “Homem no Mundo”.

Dono de uma voz inconfundível, Carlos do Carmo é senhor de um currículo marcante – e premiado com um Grammy Latino – que soube aliar o rigor interpretativo e a tradição ao desbravar de novos caminhos para o fado. Colaborou com nomes das mais diversas esferas musicais e eternizou temas como “O Cacilheiro”, “O Homem das castanhas”, “O Amarelo da Carris” ou “Balada para uma velhinha”.

Criado no meio de uma atmosfera artística, Carlos do Carmo iniciou em 1963 uma das carreiras mais sólidas no panorama artístico português, para a qual contribuiu a sua coragem de assumir o Fado no masculino e também o facto de trazer para o Fado novos elementos: contrabaixo e formação com orquestra, entre outros e ainda novos talentosos compositores, bem como a poesia e a prosa de grandes poetas e escritores contemporâneos portugueses. Por tudo isto, são inúmeros os prémios e honrarias recebidos até hoje.

Falar de Carlos do Carmo é associar o seu nome ao que de mais genuíno e popular se canta nas ruas de Lisboa, quer seja um simples pregão de varina, um esvoaçar de gaivotas do Tejo ou uma festa popular com sardinha assada. Na sua voz, andam também de mãos dadas a saudade, os amores não correspondidos, a solidão, a primavera com andorinhas e os “putos” deste Portugal e ainda a esperança e o futuro.

Carlos do Carmo é acarinhado por um público que o respeita e estima, apreciando nele, além das suas qualidades de grande intérprete e comunicador, as de um homem interessado na evolução da música da sua terra, acreditando na evolução do homem na sua globalidade. Os seus mais de um milhão de discos vendidos são prova inequívoca disso mesmo.

Os bilhetes para este espetáculo já estão à venda no comércio tradicional de Loulé, com os seguintes preços: 1ª plateia – 17,00€ e 2ª plateia – 12,00€. A partir de dia 25, os bilhetes serão vendidos no Cine-Teatro Louletano, com os seguintes preços: 1ª plateia – 20,00€ e 2ª plateia – 15,00€.