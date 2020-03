Capitão Fausto lançam documentário ‘Pontas Soltas’ no YouTube com estreia a 23 de março

Publicado em 23 Março 2020 por RUA FM

Os Capitão Fausto estreiam hoje, 23 de Março, o documentário “Pontas Soltas” no canal de YouTube da banda. O filme é de Ricardo Oliveira com Capitão Fausto e já pode ser visualizado aqui.

“Pontas Soltas” estreou mundialmente na sala de cinema do Porto’Post/Doc’, em 2016, fazendo posteriormente o circuito por vários festivais de cinema. Hoje, os Capitão Fausto disponibilizm o documentário online, algo muito aguardado pelos seguidores do colectivo lisboeta.

“Pontas Soltas”

Um documentário com os Capitão Fausto. 2016.

Festivais:

Porto/Post/Doc 2016: Estreia Mundial

MUVI 2016: Vencedor do Prémio do Júri e Prémio do Público na categoria de curta-metragem nacional

Festival Filmes Sobre Arte 2017: Menção Honrosa

Cinalfama Março 2017. Nomeação Melhor Filme

Festival de Cinema de Avanca 2017.

Karelian International Film For Youth Festival 2017: Vencedor Melhor Documentário

Screenings:

Shortcutz Lisboa. Sessão #266. Curta convidada

Curtas Vila do Conde 2017: Filme-concerto

No passado dia 7 de Março, o grupo actuou no Campo Pequeno com a Orquestra Filarmónica das Beiras, num concerto memorável.

A data especial sucedeu a 11 concertos em teatros e com a formação tradicional da banda, durante os meses de Janeiro e Fevereiro.

O ambicioso formato que os Capitão Fausto levaram ao Campo Pequeno marcou também a passagem de um ano sobre a edição do seu quarto registo de originais, “A Invenção do Dia Claro”, que consta das principais listas dos melhores álbuns nacionais para a imprensa especializada. Em 2019, o reconhecimento traduziu-se igualmente na atribuição do Globo de Ouro na categoria de Melhor Intérprete, nos mais de 50 concertos de norte a sul do país, com passagem pelo Rock In Rio Brasil, e na celebração dos seus 10 anos de existência.

Quatro álbuns depois, a carismática personalidade musical de Tomás, Salvador, Francisco, Manuel e Domingos juntou-se à Orquestra Filarmónica das Beiras, composta por 48 músicos de cordas, sopros e percussão – de diversas nacionalidades e com uma média etária bastante jovem -, cuja direcção artística e arranjos foram da responsabilidade do Maestro Martim Sousa Tavares e da banda.

Capitão Fausto: Tomás Wallenstein, Salvador Seabra, Manuel Palha, Francisco Ferreira e Domingos Coimbra.