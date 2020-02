Capitão Fausto esgotam plateia em pé do concerto no Campo Pequeno

Publicado em 24 Fevereiro 2020 por RUA FM

Nomeados em 3 categorias nos PLAY – Prémios da Música Portuguesa, os Capitão Fausto já esgotaram a plateia em pé do Campo Pequeno que será palco, no dia 7 de Março, de um concerto único na companhia da Orquestra Filarmonia das Beiras conduzida pelo Maestro Martim Sousa Tavares. Os últimos bilhetes estão à venda nos locais habituais.

O ambicioso formato que os Capitão Fausto levam ao Campo Pequeno marca também a passagem de um ano sobre a edição do seu quarto álbum de originais, “A Invenção do Dia Claro”, que consta das principais listas dos melhores discos nacionais de 2019, ano em que o reconhecimento se traduziu ainda na atribuição do Globo de Ouro na categoria de Melhor Intérprete, em mais de 50 concertos de norte a sul do país (com uma passagem pelo Rock In Rio Brasil), e na celebração de uma década de existência.

Quatro discos depois, a carismática personalidade musical de Tomás, Salvador, Francisco, Manuel e Domingos junta-se à Orquestra Filarmonia das Beiras, composta por 48 músicos de cordas, sopros e percussão – de diversas nacionalidades e com uma média etária bastante jovem -, cuja direcção artística e arranjos são da responsabilidade do Maestro Martim Sousa Tavares e da banda.