Capitão Fausto celebram o Natal no Musicbox

Publicado em 19 Novembro 2019 por RUA FM

Os Capitão Fausto celebram o Natal no dia 25 de dezembro, às 22h30, no Musicbox em Lisboa.

Passar a Noite de Natal com os Capitão Fausto no Musicbox já é uma tradição tão certa como o próprio Natal. No dia do nascimento do Salvador – o próprio e o verdadeiro – os Capitão Fausto fazem o seu regresso anual a esta casa para a derradeira ceia de Natal: uma festa em família para digerir todo o peru, rabanadas e filhoses.

Depois do concerto natalício do grupo de Alvalade, em família continuaremos com os DJ’s da Cuca Monga a tomarem conta da pista de dança até às 6h da manhã.

Os bilhetes estão disponíveis na BOL e nos pontos de venda habituais