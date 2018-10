Capicua no Festival Cantos na Maré – Galiza

Publicado em 11 Outubro 2018 por RUA

A 14ª edição do Cantos na Maré – Festival da Ilusofonia que acontece na Galiza de 11 a 14 de Outubro, festeja a diversidade, o encontro e a junção de várias culturas que refletem a forma como a cidade de Pontevedra (onde tem lugar) tem crescido, tendo-se tornado nos últimos anos internacionalmente conhecida e premiada pela sua aposta na convivência, sustentabilidade e sobretudo na valorização do seu património natural e cultural.

CAPICUA irá participar no festival, no dia 12 de Outubro. Inicialmente o concerto esteve agendado para espaço ao ar livre, mas devido à chuva que se prevê para os próximos dias na região, a produção teve que alterar a programação do festival, pelo que o espetáculo de Capicua terá lugar no Auditório Pazo da Cultura de Pontevedra, às 22h.

CAPICUA, que já atuou por diversas vezes na Galiza, apresenta-se pela primeira vez com banda, para interpretar temas de todos os álbuns e mixtapes e conta com as participações especiais de WOYZA (Galiza) – pela sua expressividade na mensagem e pela mistura do hip hop com a soul e, EVA RAP DIVA – rainha do rap angolano, conhecida pela sua atitude aguerrida e pela rima rápida no improviso (e por todos os mais laços que as une na cena do hip hop).

O espetáculo é construído na colaboração entre as várias vozes, os vários sotaques e as várias linguagens que se fundem na universalidade da música.