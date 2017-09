Capicua apresenta novo espetáculo, em estreia algarvia, no Cine-teatro Louletano

Publicado em 12 Setembro 2017 por RUA

No próximo sábado, dia 16 de setembro, pelas 21h30, a contagiante rapper Capicua regressa a Loulé, ao Cine-Teatro, para apresentar o seu novo espetáculo, em absoluta estreia algarvia, com uma nova banda completa, novos arranjos e um novo conceito de concerto cruzando música e uma cativante linguagem visual. Este concerto insere-se no âmbito do ciclo musical “Femina”, dedicado a grandes vozes portuguesas no feminino e promovido pelo Cine-Teatro ao longo deste ano no âmbito da sua programação regular.

Depois de um ano entre concertos da tour “Medusa” e do novo trabalho para crianças Mão Verde (em parceria com Pedro Geraldes), sempre com muitos outros projetos pelo meio, como o OUPA (a convite da Câmara Municipal do Porto), Capicua fechou o ano de 2016 apresentando-se pela primeira vez com banda no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém. Foi uma noite emocionante, com uma sala cheia e ao rubro. Agora em Loulé Capicua faz a estreia a sul dessa formação musical.

Neste novo espetáculo juntam-se ao núcleo duro de estrada, composto por D-One (samples e scratch), Virtus (programação e samples) e M7 (na voz de suporte), os recém-chegados Ricardo Coelho (bateria), Luís Montenegro (baixo, guitarra e sintetizador) e Sérgio Alves (teclados), constituindo uma nova formação que veio traçar uma diagonal à discografia de Capicua, para interpretar músicas de todos os álbuns e mixtapes, com novos arranjos e matizes. Em 2017, e com esta formação recheada de músicos e instrumentos, Capicua traz-nos um concerto com repertório renovado que, além dos habituais momentos arrepiantes de Rap emocional, político e feminino, enche o palco e a plateia de uma energia contagiante. A festa é garantida e um bom prenúncio de tudo o que a Capicua ainda tem por desvendar (para muito breve).

O concerto tem a duração de 75 minutos, dirige-se a maiores de 6 anos e tem um custo associado por pessoa de 12 euros, passando para 10 euros no caso dos maiores de 65 e menores de 30 anos. O Cartão de Amigo do Cine-Teatro é aplicável a este evento.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, existindo também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/