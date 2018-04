Capella Team promove “Black Belt Challange” e atividades de Jiu-Jitsu brasileiro

Publicado em 18 Abril 2018 por RUA

De 19 a 21 de abril a Capella Team – associação de Jiu-Jitsu Brasileiro, em parceria com o Forum Algarve, promove várias iniciativas ligadas a esta pratica desportiva. “Jiu-Jitsu Brasileiro”.

No Tatami colocado no espaço vão ser ministradas aulas aos alunos da Associação e a todos os visitantes que queiram experimentar esta modalidade.

No sábado e para fechar com chave de ouro, tem lugar às 18 horas a competição “Black Belt Challange”, já conhecida a nível nacional, que coloca frente a frente, atletas de várias categorias, que se deslocam de outras zonas do país para disputar este titulo.

Quinta-Feira

Aula 12h30 às 13h30

Aula 16h30 às 18h10

Aula Infantil 18h50 às 19h25

Aula 19h30 às 21h10

Sexta-Feira

Aula 12h30 às 13h30

Aula 16h30 às 18h10

Aula 19h30 às 21h10

Sexta-Feira

Aula 10h00 às 12h00

Open Mat 14h30 às 16h00

Campeonato de Jiu-Jitsu Brasileiro – Black Belt Challange 18h00