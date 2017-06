Candidaturas abertas: Prémio Regional Maria Veleda 2017

Publicado em 14 Junho 2017 por RUA

Já estão abertas as candidaturas à 4ª edição do Prémio Regional ‘Maria Veleda’ 2017, uma iniciativa da Direção Regional de Cultura do Algarve, integrada no V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e não Discriminação – 2014-2017. As propostas podem ser entregues até ao próximo dia 15 de setembro.

Esta distinção propõe-se destacar e reconhecer o mérito de personalidades algarvias cujo longo percurso cultural e cívico as tenha revelado como protagonistas de intervenções particularmente relevantes e inovadoras na Região.

Desde a criação do Prémio foram distinguidos Maria Margarida Carmo Tengarrinha Campos Costa (1ª edição) e José Luís Leite da Silva Louro (3.ª edição).

Com a 4º edição completa-se a participação da DRC Algarve na Área Estratégica “Promoção da Igualdade entre Mulheres e Homens nas Políticas Públicas” /Medida 21 do V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e não Discriminação 2014-2017.

Qualquer cidadão ou instituição regional, pública ou privada, poderá apresentar as propostas a serem enviadas via postal para a sede da Direção Regional de Cultura, na Rua Dr. Pinheiro e Rosa, nº 1, 8005-546 Faro, ou entregues presencialmente.

O Prémio tem associado um valor de cinco mil euros e uma medalha comemorativa, produzida pela empresa algarvia Nova Cortiça, que considerou, mais uma vez, apoiar esta distinção.

A designação do prémio pretende recordar e homenagear Maria Veleda, nascida em Faro (1871-1955), uma professora primária pioneira na luta pela educação das crianças e pelos direitos das mulheres, pelos ideais de justiça, pela liberdade, pela igualdade e pela democracia.

O Regulamento e o respetivo Formulário para a inscrição da candidatura podem ser consultados aqui ou solicitados na Direção Regional de Cultura do Algarve.

Mais informações: www.cultalg.pt