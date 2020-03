Canceladas as primeiras datas do festival “Encontros do DeVIR”

Publicado em 12 Março 2020 por RUA FM

Sendo os “encontros do DeVIR” um festival internacional, coproduzido e apresentado em diversas salas de espetáculos, que estão preventivamente encerradas de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde, expressas no Despacho 2836-A/2020, devido ao COVID-19, foi a sua organização forçada a tomar a decisão de cancelar a apresentação de todos os espetáculos agendados até ao dia 27 de março (inclusive).

A edição deste ano, que deveria ter início no próximo dia 13, envolve um conjunto muito significativo de criadores oriundos de um número expressivo de países estrangeiros, o que torna pertinente tomadas de decisão atempadas e ajustadas, de forma a minimizar impactos negativos no presente, que ponham em causa a futura reprogramação deste festival.