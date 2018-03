“Campus em Férias Páscoa 2018″ com inscrições abertas

Publicado em 13 Março 2018 por RUA

O Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve promove mais uma edição do Campus em Férias durante as férias escolares da Páscoa.

Através da realização de cinco dias repletos de animação recreativa, educativa, lúdica e desportiva, esta iniciativa invade novamente a Universidade do Algarve e promete uma experiência única às crianças participantes.

De 2 a 6 de abril de 2018, todas as crianças participantes, com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos de idade, terão acesso a diversas atividades como ateliers (ciências, expressão plástica, culinária) modalidades desportivas, workshops, visitas, entre outras, em horário contínuo das 09:30h às 17:30h.

Durante uma semana, nos espaços do Campus da Penha e Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, os participantes transformam-se em “Académicos” e “Reitores”, grupos criados de acordo com o seu escalão etário, permitindo desta forma uma melhor adaptação das atividades à idade dos participantes.

A inscrição inclui a alimentação (Almoço e Lanches), t-shirt, chapéu, seguro, acesso a todas as atividades, fotos e diploma de participação.

Em anexo segue a ficha de inscrição, que terá que ser devidamente preenchida, e o plano de atividades previsto, que poderá sofrer algumas alterações até ao inicio do Campus em Férias, visto faltarem confirmação de algumas atividades.

Mais informações sobre esta iniciativa podem ser obtidas na sede da Associação Académica, na antiga biblioteca do Instituto Superior de Engenharia, sito no Campus da Penha da UALG. Podem também ser obtidas informações através dos seguintes contactos: Tel.: +351 289 888 444; Telemóvel: +351 91 624 07 61 ; email: desporto@aaualg.pt; e-mail: paulo.soares@aaualg.pt.

Webpage: www.aaualg.pt; Facebook: AAUALG Desporto

Paulo Soares – Coordenador dos Campus em Férias