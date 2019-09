Campo Pequeno recebe EA LIVE Lisboa 2019

Publicado em 12 Setembro 2019 por RUA

O EA LIVE Lisboa 2019 é já no dia 12 de Outubro.

Com sete bandas de excepção e um DJ clubbing, a festa vai acontecer no Campo Pequeno.

Um conceito fast fest vai funcionar de forma ainda mais fluída, mais dançante, mais intensa. Sete bandas com actuações de 40 minutos. Vários DJ set de 20 minutos, enquanto decorrem as mudanças de palco. Liberdade para o público circular e poder escolher as suas actuações favoritas.

Mais uma vez Portugal e a língua portuguesa formam uma espécie de fio condutor de todos estes momentos. Os géneros musicais serão outra vez variados porque a música, sendo uma, acolhe a diversidade falando sempre o mesmo idioma.

O evento conta com a curadoria musical de Luís Carvalho e a concepção de Pedro Albuquerque (Wello).

Quem vai estar no EA Live Lisboa 2019?

Os Capitão Fausto fizeram o seu percurso sempre em ascendente, desde o disco estreia Gazela (2011). Pelo caminho, angariaram uma legião fidelíssima de admiradores e deram concertos inesquecíveis. A sua energia em palco, combinada com um virtuosismo que ninguém lhes nega, faz dos Fausto um valor seguro da pop nacional. Este ano, trazem A Invenção do Dia Claro. E quem estiver dia doze de Outubro no Campo Pequeno vai poder confirmar isto tudo, ao vivo e a cores.

Há alguns meses chegou a notícia: Jorge Cruz, mentor e principal compositor dos Diabo na Cruz, anunciava a sua saída. Mas a banda resolveu manter os seus compromissos e fazer desta sua última digressão uma ocasião histórica. Os Diabo Na Cruz, que já foram eleitos como a Melhor Actuação Ao Vivo em 2015 (Portugal Festival Awards), vão estar no EA LIVE Lisboa com a sua imagem de marca: um enamoramento genial entre o rock e a música tradicional portuguesa.

Em Setembro de 1992 um jovem estudante universitário do Rio de Janeiro enviou para uma editora uma maquete de um tema rap. O título não deixava dúvidas: Tou Feliz (Matei O Presidente) era um ataque cerrado ao então presidente brasileiro Collor de Mello. A editora percebeu o potencial do jovem e contratou-o de imediato. Foi nesse momento que Gabriel Contino passou a ser Gabriel, O Pensador.

O resto é história musical com presente e futuro. O rap tropical de Gabriel, para além da denúncia de injustiças sociais, está cheio de versos inteligentes, certeiros e divertidos. Todos os recursos são convocados: escárnio, humor, sátira, raiva, divertimento. A envolver estas palavras uma escolha de batidas e melodias contagiantes, que levaram Gabriel a ser conhecido um pouco por toda a parte. Em Portugal foi sempre merecidamente acarinhado, não só pelos seus discos e posições públicas como pelas suas electrizantes atuações ao vivo. E o Campo Pequeno prepara-se para ser testemunha disso mesmo, outra vez e mais ainda.

Desde a sua fundação em 1994 que os The Gift acreditam que os sonhos se realizam com trabalho e talento. A banda de Alcobaça tem já um longo e reconhecido percurso musical, que em 2017 teve a sua máxima expressão com o álbum Altar a ser produzido pelo lendário Brian Eno. Agora os The Gift vêm oferecer Verão, o mais recente disco, de uma intimidade surpreendente. E a receita é infalível: composições magníficas de Nuno Gonçalves, músicos seguríssimos e uma das melhores front woman nacionais: Sónia Tavares, que faz com que todos os palcos sejam seus.

Stereossauro é o nome que Tiago Norte escolheu para a sua missão: juntar a electrónica com gosto e medida a sonoridades e vozes portuguesas. A lista dos seus cúmplices é impressionante: Camané, Capicua, DJ Ride, Ana Moura, Rui Reininho, Paulo de Carvalho, The Legendary Tigerman, entre outros. E há ainda as evocações de Amália e Carlos Paredes. A alma da modernidade nacional passa por aqui.

Em 2012 um jornalista do semanário inglês New Musical Express teceu entusiásticas considerações sobre uma banda que tinha visto em Portugal, na primeira parte dos Radiohead. Não era apenas o line up invulgar (duas baterias, teclas e guitarra): era um som muito próprio, poderoso, dinâmico, insinuante e que ao vivo não deixa ninguém indiferente. A banda era os PAUS, que em 2019 celebram dez anos de uma viagem imaculada. Sorte de quem estiver no Campo Pequeno a assistir à festa.

Afonso Rodrigues (Sean Riley & The Slow Riders), Rai (The Poppers), Bráulio (Capitão Fantasma) e Bibi (Riding Pânico): estes são os nomes que fazem dos Keep Razors Sharp uma das mais estimulantes bandas nacionais. Se os quiséssemos limitar poderíamos apontar muitas referências, do shoegaze ao psicadelismo. Mas como o mais recente disco Outcome provou, os Keep Razors Sharp deixam tudo em aberto. Foram chamados de “superbanda discreta”, uma designação que recusam pelos equívocos que pode causar.

Não: os Keep Razors Sharp são grandes músicos, uma das melhores bandas do indie português. E o seu talento não é discreto: é óbvio, como se poderá confirmar neste EA LIVE Lisboa.

O que é o EA LIVE?

O EA LIVE nasceu em 2017, uma aposta da Fundação Eugénio de Almeida na cultura e modernidade portuguesa. Foram sessões intimistas, gravadas em estúdio – o EA LIVE Sessions. O resultado foi tão bom que teria sempre de sair para fora de portas. Encontrou o seu destino natural em Évora, no icónico Pátio de São Miguel – nasceu o EA LIVE Évora.

Depois foi a vez de Lisboa acolher um novo conceito de espectáculo: um festival numa única sala, com bandas e artistas de várias proveniências e estéticas musicais, divididos em actuações de 40 minutos.

Será esta variedade de castas musicais – para levar mais longe a proximidade com o vinho EA – que irá estar presente este ano num palco maior: o Campo Pequeno. E outra vez a música será das melhores colheitas.