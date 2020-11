Campanha “Vale” e Online continuam a ajudar o Banco Alimentar

Publicado em 23 Novembro 2020 por RUA FM

A campanha de recolha de alimentos BANCO ALIMENTAR nos supermercados com voluntários, este mês de novembro de 2020, e devido à pandemia COVID 19, não se vai realizar.

A situação económica e social criada pela pandemia é grave, e mais do que nunca o apoio do Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve (BA Algarve) é importante e fundamental a milhares de pessoas na região.

Desde abril os pedidos de apoio alimentar, sobretudo através da Rede de Emergência Alimentar, mas também através de sinalização direta de muitos dos parceiros, ascenderam a mais de 8.382 famílias. É um número superior a 25.100 pessoas que no Algarve estão em situação de insegurança alimentar.

Assim importa reforçar, por todos os meios, da necessidade de divulgar a forma como a campanha se vai realizar. Mais do que nunca são milhares os que precisam de ajuda nos próximos meses, e todos os quilos fazem a diferença.

De 26 de maio a 13 de dezembro, decorre a campanha VALE nas lojas Auchan, Continente, Lidl, Minipreço, Pingo Doce, Aldi, Intermarché e MAKRO. Bem como nas lojas Apolónia se pode doar alimentos a favor do BA Algarve.

Os produtos necessários são Leite, Arroz, Massa, Leguminosas (grão, feijão e lentilhas), conservas de peixe, cereais, azeite, salsichas e óleo. São produtos com prazo de validade mais dilatado.

Através da campanha ONLINE em www.alimentestaideia.pt as doações de alimentos também podem ser feitas ao BA Algarve.

Outras formas de ajudar estão também disponíveis em www.bancoalimentar.pt, no Facebook em @bacfalgarve e no Instagram em @ba.algarve.

O Banco Alimentar reforça o apelo a todas as empresas da fileira alimentar, como produtores, indústria e distribuidores, que lhes façam chegar os seus excedentes. Mais do que nunca todos os donativos são fundamentais e fazem a diferença na vida de cada família.

Grande parte das instituições que prestam apoio alimentar na região, têm acordo com o BA Algarve, e deslocam-se semanalmente ou quinzenalmente aos armazéns de Faro e Portimão, para recolher os cabazes de alimentos frescos e secos.

Entregar donativos ao BA Algarve é entregar alimentos a cerca de 120 instituições em toda a região.