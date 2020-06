Campanha #UAlgEstamosJuntos angariou mais de 34 mil euros

Publicado em 18 Junho 2020 por RUA FM

O Subsídio Excecional de Emergência COVID-1, lançado pela Universidade do Algarve à comunidade académica, sob o mote #UAlgEstamosJuntos, para apoiar os estudantes mais carenciados totalizou um apoio financeiro de 34.115€.

Este subsídio contou com 11.377€ de receitas próprias dos Serviços de Ação Social, 5000€ da Câmara Municipal de Faro e os restantes 17.738€ resultaram de donativos de professores, alunos, funcionários, antigos alunos, empresas e cidadãos anónimos.

Numa primeira fase, a Universidade convocou toda a comunidade académica para dar o seu contributo e, posteriormente, dada a natureza excecional desta iniciativa, todas as entidades públicas e privadas, ou cidadãos em geral, puderam associar-se a esta campanha #UAlgEstamosJuntos.

A Campanha, dirigida a estudantes não bolseiros, nacionais e internacionais, em situação de maior vulnerabilidade social e carência económica, contou com 439 candidaturas, das quais foram selecionadas 89, de estudantes oriundos de países como Brasil, Guiné-Bissau, Nigéria, Gana, Angola, Moçambique, Bulgária, Cabo Verde, Camarões, China, Cuba, Timor, além de Portugal.

Uma grande parte dos candidatos nacionais foi remetida para as bolsas de ação social atribuídas pela Direção Geral do Ensino Superior, cujo prazo de candidatura foi alargado, já que só os estudantes de nacionalidade portuguesa, de Estados membros da União Europeia ou com direito de residência permanente em Portugal, que ingressam através dos concursos nacionais de acesso, podem candidatar-se a estas bolsas.