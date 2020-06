Campanha “O Algarve fica-te bem” convida ao turismo na região

Publicado em 26 Junho 2020 por RUA FM

“O Algarve fica-te bem” é o mote da nova campanha promocional do Turismo do Algarve, que arrancou com o objetivo de motivar não só os turistas nacionais, como também os estrangeiros, a desfrutarem das férias do verão 2020 na região, reforçando a confiança na marca Algarve e, consequentemente, a notoriedade do principal destino turístico do país.

Focada essencialmente no social media advertising, a campanha apresenta um filme motivacional protagonizado por um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso internacional da atualidade, Raquel e Miguel, dois jovens portugueses apaixonados por viagens… e pelo Algarve, onde quis o destino em tempos se conhecessem e tivesse acontecido amor à primeira vista.

Agora, regressam ao Algarve para partilharem com as centenas de milhares de seguidores da página de Instagram @explorerssaurus_ experiências únicas em lugares excecionais dispersos pela região, tais como quedas de água, um dos tesouros do interior algarvio; vilas pitorescas como Ferragudo, à beira-rio Arade; praias de extensos areais e águas cristalinas, em plena ria Formosa, ou ainda praias mais recônditas e escondidas entre arribas, no Barlavento algarvio.

«Queremos acreditar que tudo o que aconteceu nos últimos meses foi só uma pausa, um intervalo nas nossas vidas, e que passado esse momento voltamos a descobrir como nos fica bem este Algarve. É esse convite que fazemos aos turistas portugueses e estrangeiros através das redes sociais, que visitem – ou revisitem – a região, que a explorem e desfrutem da vasta oferta turística do destino, com propostas que vão do sol e mar à natureza e náutica de recreio, da cultura à gastronomia e vinhos, sem esquecer a fantástica oferta hoteleira», resume João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Além de Portugal, a campanha decorre nos principais mercados emissores de turistas para o Algarve, como o Reino Unido, Alemanha, Irlanda, Holanda, França e Espanha a partir desta quinta-feira, com a publicação do primeiro de vários posts bilingues (Português e Inglês) no Instagram @explorerssaurus_, que em poucas horas conta mais de 40 mil gostos e meio milhar de comentários Na próxima semana será então divulgado o filme promocional nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube, onde será promovido durante um mês numa das maiores campanhas de Social Media Advertising realizadas pelo Turismo do Algarve.

A nova campanha “O Algarve fica-te bem” dá seguimento à anterior, “Lembra-te de mim. Algarve”, lançada pelo Turismo do Algarve ainda no final de março nas redes sociais para manter o destino no top of mind dos turistas portugueses e apelando ao regresso ao seu destino de férias preferido logo que estivessem reunidas todas as condições de segurança e bem-estar, na certeza de que o Algarve e os algarvios continuariam no mesmo sítio para os receber de braços abertos.