Câmara Municipal de Silves relança brochura “Vinhos de Silves” no Dia do Enoturismo

Assinalando o “Dia Europeu do Enoturismo”, a Câmara Municipal de Silves fará o lançamento da nova brochura “Vinhos de Silves”, que contempla os atuais dez vitivinicultores do concelho, dando, desse modo a conhecer, o trabalho de todas as quintas. O evento terá lugar a 12 de novembro, no Café Castelo de Silves (Castelo de Silves), pelas 16h30.

Esta edição permitirá que os visitantes do concelho tomem contacto com o produto e com a marca do Município, criada precisamente para promover o território onde, com níveis de excecional qualidade, um conjunto de produtores tem vindo a apostar na produção de vinho.

«O vinho é muito mais do que somente uma forma de nos nutrirmos, ou de transformarmos as uvas num produto durável», diz a Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, a propósito e prossegue: «A produção de vinho é verdadeiramente parte da nossa cultura, para além de ser uma importante fonte de riqueza, quer no que toca à agricultura, quer no que diz respeito ao turismo, já que muitos são hoje no mundo os viajantes que se deslocam a determinados territórios para provar vinhos e experienciar o trabalho a eles associado. Vejamos o caso português do Douro, que é um exemplo de sucesso». E defende: «Temos, igualmente, de apostar no Algarve e em Silves na promoção deste produto, que tem cada vez mais qualidade e a mesma é reconhecida a nível internacional. O vinho faz parte da nossa identidade e é um património a defender e divulgar, por isso a brochura “Vinhos de Silves” é importante e será um instrumento valioso na promoção do nosso território e do que ele tem de melhor».

Assim, nesta cerimónia serão homenageados os produtores concelho, procurando a autarquia realçar desse modo o empenho, a dedicação e o profissionalismo de todos e o seu compromisso com a valorização do produto “Vinho”.

Durante este evento será também apresentado o livro “Territórios Vinhateiros”, editado pela Associação dos Municípios Portugueses do Vinho (AMPV). Esta obra foi lançada por ocasião da comemoração do 10.º aniversário desta associação e contém a caracterização dos 77 Municípios que a integram, bem como dos seus territórios ligados à viticultura às suas tradições. O livro é um guia das regiões vinícolas portuguesas – Verdes, Douro, Dão, Beira Interior, Bairrada, Tejo, Lisboa, Península de Setúbal, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira – e identifica os Territórios Vinhateiros”, caracterizando os seus produtos e dando a conhecer as potencialidades turísticas de cada concelho.

Durante este evento far-se-á, ainda, o lançamento do evento “Jazz nas Adegas”, aproveitando a presença das entidades e produtores que têm colaborado no projeto e feito dele um enorme sucesso.

Os presentes poderão desfrutar, igualmente, de uma prova de “Vinhos de Silves”, dinamizada pela Rota dos Vinhos do Algarve (RVA).

O Dia Europeu do Enoturismo será assinalado, com a colaboração da RVA, através da atribuição de entradas livres para o Castelo aos hóspedes de unidades hoteleiras no nosso concelho, promovendo-se deste modo o património edificado, convidando e incentivando os visitantes a deslocarem-se à cidade de Silves e a contactar com os nossos vinhos. Esta ação decorrerá ao longo de todo o dia 12 de novembro.

Recordamos que esta data é assinalada por iniciativa da Rede Europeia de Cidades do Vinho (RECEVIN), desde 2009, tendo em vista a divulgação do turismo vinícola.