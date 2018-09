Câmara Municipal de Loulé dedica o Dia Mundial do Turismo ao património e à criatividade

Publicado em 24 Setembro 2018 por RUA

No próximo dia 27 de setembro, a Câmara Municipal de Loulé celebra o Dia Mundial do Turismo. Este ano, o Município irá dedicar esta efeméride tão importante para o contexto da economia local aos temas do Património e da Criatividade.

Ao longo do dia, quem visitar a cidade será recebido na Alcaidaria do Castelo com uma degustação de bolos e licores regionais. Nesse dia, a entrada para o Museu será gratuita e os interessados poderão participar em diversos workshops da programação do projeto Loulé Criativo que irão decorrer entre as 11h00 e as 18h00.

Na parte da manhã, as comemorações começarão às 11h00, com uma atividade dinamizada pelo Atelier Mão que propõe ensinar a construir um cálamo e desenhar algumas peças expostas no Museu.

Às 15h00, Ana Figueiras, gastrónoma do projeto, irá desvendar alguns segredos para a confeção e moldagem dos tradicionais queijinhos de figo, elemento essencial da doçaria regional.

Às 16h00, o Loulé Coreto Hostel dinamizará uma atividade dedicada à gastronomia local: confecionar bolachas azeiteiras.

No final da tarde, o programa de workshops irá encerrar com uma atividade de pinturas da ca, em que os participantes irão desenhar os canteiros do Castelo.

Para o período da noite o ponto de encontro está marcado para as 21h00, no Museu Municipal, para um passeio à descoberta do “Património ao Luar” da Zona Histórica de Loulé, no âmbito das Jornadas Europeias do Património.

Todas as iniciativas têm lugar no âmbito do evento “O Desassossego dos Arcos”, a decorrer até ao próximo dia 30 de setembro, e são de participação gratuita com inscrição através do loulecriativo@cm-loule.pt . Mais informações através do telefone 289 400 894.