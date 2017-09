Câmara de VRSA investe 1,5 milhões no pré-escolar e primeiro ciclo

Publicado em 11 Setembro 2017 por RUA

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António vai investir 1,5 milhões de euros na gestão da rede de ensino do pré-escolar e primeiro ciclo. A autarquia vai atribuir livros de fichas de trabalho gratuitos a todos os alunos do primeiro ciclo no ano letivo 2017/2018.

De acordo com Conceição Cabrita, vice-presidente da autarquia, “a oferta de livros e material irá beneficiar mais de 750 alunos e representa a aquisição de cerca de 2500 livros, ajudando as famílias a superar as dificuldades financeiras especialmente sentidas no início do ano escolar”.

Em paralelo, a autarquia vai investir 150 euros em material didático para cada uma das 50 salas de aula do pré-escolar e primeiro ciclo.

De forma pioneira, VRSA continuará a ser o único concelho do Algarve a oferecer, de forma totalmente gratuita, a componente de apoio à família, nomeadamente o prolongamento de horário para os alunos do pré-escolar.

A autarquia vai ainda assegurar a cobertura total de vagas na rede do pré-escolar.

A estas valências, juntam-se os apoios em vigor no domínio das refeições, transportes, recursos humanos e manutenção do parque escolar, o que totaliza um investimento global de cerca 1,5 milhões no setor da educação, neste novo ano letivo.

Para estar mais próximo dos encarregados de educação, o município volta a apostar num Sistema de Gestão Escolar, que inclui os serviços de refeições, e coloca ao dispor dos pais uma plataforma eletrónica (disponível em www.cm-vrsa.pt) onde podem ser esclarecidas todas as dúvidas relativas ao sistema educativo municipal.

Relativamente aos apoios sociais no primeiro ciclo, a Câmara Municipal prevê auxiliar mais de 300 alunos, no caso do escalão A, e cerca de 200 alunos, no caso do escalão B.

Os alunos do 1º escalão terão direito a 20 euros para material escolar, enquanto os alunos do 2º escalão beneficiam de 10 euros em material escolar.

Quanto às refeições escolares, será paga a totalidade do seu valor aos alunos do 1º ciclo e do ensino pré-escolar do 1º escalão e subsidiados em 50% os alunos destes níveis de ensino inseridos no 2º escalão.

No que diz respeito ao transporte escolar, será gratuito até ao 9º ano. Para os alunos do ensino secundário do 1º escalão será também disponibilizado a custo zero, enquanto no 2º escalão é comparticipado pela autarquia em 75%. Os restantes alunos têm uma comparticipação de 50%.

Ao mesmo tempo, serão diariamente efetuados percursos especiais, com viaturas municipais, para transportar os alunos que residam em zonas rurais não servidas por transporte público.

Também a pensar na qualidade do ensino, será oferecido, pela autarquia, o transporte para uma visita de estudo a todas as turmas do primeiro ciclo e pré-escolar.

Um ano mais, VRSA irá assegurar a cobertura total de vagas na rede do pré-escolar, pondo fim às listas de espera.

Espaços internet em todas as freguesias

Ao serviço da comunidade escolar estarão igualmente os três «Espaços Internet» concelhios (Vila Real de Santo António, Cacela e Monte Gordo), bem como as bibliotecas escolares, que se encontram a funcionar em articulação com a Biblioteca Municipal Vicente Campinas.

Acompanhamento psicológico e desportivo gratuito

A estas valências, junta-se o trabalho das equipas de psicólogos da Câmara Municipal de VRSA (NEIP) que, durante todo o ano letivo, e de forma totalmente gratuita, trabalham em articulação com alunos, professores e encarregados de educação.

Em paralelo, a autarquia possui ainda diversos programas de desporto escolar, nomeadamente o projeto «Já sei nadar», que, nos últimos anos, ensinou mais de um milhar de crianças a nadar.