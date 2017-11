Câmara de Silves promove “2.º Fim de Semana com Sabor a Laranja”

Publicado em 21 Novembro 2017 por RUA

O 2.º Fim de Semana com Sabor a Laranja acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de novembro, em Silves. Organizado pela Câmara Municipal de Silves, o evento conta com o apoio de diversas entidades parceiras, nomeadamente a Junta de Freguesia de Silves, o Agrupamento de Escolas Silves Sul e a Rota dos Vinhos do Algarve.

Esta iniciativa, que visa a promoção deste produto emblemático do concelho e das suas características únicas e reconhecidas, há longos anos, nomeadamente a doçura, quantidade de sumo e delicadeza de aromas excecionais, reunirá diversos restaurantes locais, que apresentarão nas suas ementas pratos especialmente confecionados utilizando a laranja como ingrediente. Lombo de porco ou cabrito assado no forno com laranja, crepes com doce e raspas de laranja, canela e amêndoas ou com sumo de laranja, recheio de chocolate e lascas de laranja, kebab com molho de laranja, salada de Laranja” Al mutamid”, laranja, figo seco, amêndoa torrada, muxama, pimenta preta da Jamaica, azeite, flor de sal, torta de laranja, ou mesmo uma pizza de pimentão, geleia de laranja e lombo, são algumas das iguarias que poderão ser provadas, nos estabelecimentos da cidade, que aderem a esta iniciativa e que estarão sinalizados com um dístico da marca “Silves Capita da Laranja”.

Os restaurantes participantes, 19 no total (mais que na edição de 2016) serão os seguintes: Al- Karib, A Ladeira, A Mesquita, Bistro Ugo Art Café, Café Castelo de Silves, Café da Sé, Cafetaria Chapim, Casa Velha, Churrasqueira Valdemar, Lendas & Mitos, O Barradas, O Pina, Pérola do Arade, Ponte Romana, Snack Bar Central, Snack Bar ao Pé do Tio, Snack Vira Copos, Sushi Love e Tasca do Bené.

Ao longo dos três dias do evento atuarão nos vários restaurantes o Duo Académico e o Duo Fole’Percussion, animando quem fizer a sua refeição.

+ info em http://www.cm-silves.pt/pt/destaques/3707/de-24-a-26-de-novembro-camara-municipal-de-silves-promove-%E2%80%9C2-fim-de-semana-com-sabor-a-laranja%E2%80%9D.aspx