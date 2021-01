Câmara de Faro classifica Estação do Ramalhete e Edifício da RTP como imóveis de interesse municipal

Publicado em 21 Janeiro 2021 por RUA FM

O Município de Faro aprovou, na reunião de câmara da passada segunda-feira, as classificações da estação marinha do Ramalhete e sua envolvente e do edifício da RTP em Faro como imóveis de Interesse Municipal.

Os dois edifícios da Estação Marinha do Ramalhete e a sua envolvente, em plena Ria Formosa, foram classificados como Conjunto de Interesse Municipal. Este conjunto, cuja data de construção não é conhecida, fazia parte de uma almadrava (operação de armação para a pesca do atum) e será um dos últimos vestígios de grandes operações de pesca ao atum que existiram ao largo de Faro durante centenas de anos, refletindo valores de memória, antiguidade e singularidade no espaço do concelho. Atualmente, esta é uma infraestrutura da Universidade do Algarve, gerida pelo Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) desde 1994 e funciona como estação experimental, permitindo a manutenção de organismos vivos em ambiente controlado e dispondo de aquários e laboratórios para tratamento de amostras recolhidas.

Da mesma forma, a autarquia classificou também o edifício da RTP em Faro, também denominado como “Conjunto Urbano formado pelo recinto de proteção à antena, edifício do centro emissor e edifícios anexos”, enquanto monumento de interesse municipal. Estas instalações, onde atualmente continuam a funcionar a rádio e a televisão pública em Faro, fazem parte da rede de edifícios regionais onde a então Emissora Nacional Nacional instalou os seus serviços a partir de 1947, e apresentam por isso um valor cultural relevante para o Município, não só pelas suas características arquitetónicas, mas também pela história e memória coletiva da região do Algarve.

O edifício, que segue uma estética do modernismo português de meados do século XX, é da autoria do arquiteto Artur Simões da Fonseca.

A classificação destes imóveis como de Interesse Municipal, cujos processos ficarão concluídos após voto favorável na Assembleia Municipal, vão permitir assim a continuidade da valorização do património edificado no território do concelho de Faro.