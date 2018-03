Câmara de Faro atribui 60 mil euros a Bombeiros Voluntários de Faro

Publicado em 28 Março 2018 por RUA

O Presidente da Câmara Municipal de Faro e o Presidente da Direcção da Associação Humanitária de Bombeiros de Faro, que gere a corporação de Bombeiros Voluntários, assinaram no passado dia 26 um protocolo de colaboração que vai permitir ao Município investir 60 mil euros na melhoria das condições de operacionalidade desta corporação e no apoio à sua importante missão no âmbito do sistema de proteção civil do Município. O objetivo é apoiar as missões de proteção e socorro desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Voluntários durante este ano civil.

Para o Presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, trata-se de “um esforço suplementar que o concelho faz para apoiar os seus bombeiros. Isto corresponde a uma vontade comum de ter um corpo de voluntários ainda mais forte, mais moderno e funcional, o que nos parece importante para, conjuntamente com os nossos Sapadores, tornarmos ainda mais seguro o ambiente para as pessoas e bens no nosso território”.

Por seu lado, o Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Faro, Steven Sousa Piedade, reconheceu e agradeceu o esforço da autarquia e reiterou o seu compromisso em “continuar a empenhar todos os meios à disposição, na defesa da segurança e socorro das nossas populações. Com este apoio, damos continuidade ao trabalho que tem sido feito em estreita colaboração com o Prof. Rogério Bacalhau e que tem permitido à corporação recuperar paulatinamente a sua situação financeira e, ainda, incrementar os seus níveis de operacionalidade técnica e material.”