Câmara de Faro adjudica requalificação da Mata do Liceu e da Alameda João de Deus

Publicado em 21 Setembro 2020 por RUA FM

A autarquia farense acaba de adjudicar, em reunião de Câmara, as empreitadas de requalificação da Mata do Liceu e da Alameda João de Deus.

Trata-se de um investimento global de cerca de 1,8 milhões de euros, que tem como objetivo requalificar e modernizar estes dois espaços emblemáticos, muito justamente considerados como “pulmões verdes” da cidade, continuando a aposta na recuperação do parque arbóreo do concelho como elemento crucial da sua sustentabilidade ambiental.

A requalificação do velho jardim oitocentista da Alameda João de Deus foi adjudicada à empresa Martins Gago & Filhos, Lda. pelo montante global de 736.430,60 euros. Com esta intervenção pretende-se melhorar o pavimento e os percursos de circulação pedonal, rearborizar e replantar as espécies em mau estado ou perdidas, melhorar a iluminação, edificar novas casas de banho e áreas de serviço e, entre outros, a montagem de mobiliário urbano mais resistente e esteticamente apelativo. Para além de tudo isto, serão ainda recriados e reapetrechados o parque infantil e o parque geriátrico. Quanto ao atual ringue de patinagem, espera-se que no final assuma a forma de plataforma multifuncional.

No que respeita à Mata do Liceu, a proposta aprovada coube à empresa Arquijardim, S.A, pelo montante 1.049.140,87 euros. A intervenção pretende respeitar o desenho existente potenciando a sua diversificação funcional para todas as idades. Compreende a recuperação e plantação de novas árvores e arbustos, a introdução de novos “espaços-âncora”, como a área de Street Workout e o arborismo e a recriação de espaços já existentes, como o parque geriátrico, o parque infantil e o anfiteatro. Para além disto, é objetivo dos trabalhos hierarquizar percursos pedonais, através da criação de um circuito principal amplo, confortável e de grande amplitude visual e de um secundário, semelhante a uma pista de “corta-mato”, destinado à prática de exercício físico.

De referir ainda que ambas as intervenções resultam do estudo de arquitetura paisagista encomendado à Loff – Landscape Office Lda. em 2017 por cerca de 15 mil euros.

Com estes importantes investimentos, a população de Faro e os seus visitantes terão à disposição dois espaços verdes de excelência com conforto e segurança para o desenvolvimento de atividades de lazer, atividade física, eventos, pequenas feiras, festas, concertos, entre outras.

Para o Presidente Rogério Bacalhau, trata-se de um grande dia para o concelho, uma vez que “este era um velho anseio da nossa população, sempre adiado por razões financeiras, e que ficamos muito felizes por poder satisfazer agora.” De facto, continua o edil, “a recuperação financeira da autarquia é hoje uma realidade e permite-nos avançar em simultâneo com estas duas obras, que consideramos estruturantes em função do posicionamento estratégico que a cidade vai assumindo: uma capital regional cosmopolita, mas ao mesmo tempo mais verde e integradora”. E isto, conclui, “não pode verdadeiramente cumprir-se enquanto não houver mais espaços verdes, bonitos, confortáveis e funcionais para que todos deles usufruam”.

O prazo para execução de ambas as empreitadas é de 270 dias após a consignação. No entanto, a consignação dos trabalhos para requalificação da Mata do Liceu fica condicionada à obtenção do visto do Tribunal de Contas, tendo em conta que os contratos com valor superior a 950.000 euros estão sujeitos à fiscalização prévia daquele órgão.