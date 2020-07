Câmara de Faro abre concurso para recrutar 20 bombeiros sapadores

Publicado em 30 Junho 2020 por RUA FM

O aviso de abertura do procedimento concursal foi publicado no dia 29 de junho, em Diário da República e as candidaturas estão abertas por um período de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte à publicação do referido aviso.

Aos corpos de bombeiros profissionais da administração local compete, entre outras funções, combater os incêndios; prestar socorro às populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou calamidades; prestar socorro a náufragos e fazer buscas subaquáticas e exercer atividades de socorro e transporte de sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar.

Os requisitos de admissão e a forma de apresentação das candidaturas poderão ser também consultados, na íntegra, na Bolsa de Emprego Público e na página eletrónica do Município de Faro, em www.cm-faro.pt.

Este investimento insere-se na estratégia prosseguida pela autarquia, de reforço contínuo das condições humanas e materiais das duas corporações ao serviço do nosso concelho.