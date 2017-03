Câmara de Alcoutim apoia Cruz Vermelha Portuguesa

Publicado em 16 Março 2017 por RUA

No sentido de manter em funcionamento a extensão de Martim Longo da Cruz Vermelha Portuguesa e os serviços prestados por esta instituição, em estreita articulação com os serviços municipais de ação social, o Município de Alcoutim vai apoiar financeiramente a instituição com uma verba de 54 mil euros.

O apoio será atribuído no âmbito de um protocolo de colaboração com a delegação de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa, onde foi integrada a extensão de Martim Longo, aprovado em reunião de Câmara realizada no passado dia 8 de março.

Por parte da autarquia, o documento prevê não só o apoio financeiro como também logístico, nomeadamente com a cedência de uma viatura automóvel adaptada para as funções de Unidade Móvel de Saúde (UMS). Por sua vez, a Cruz Vermelha compromete-se a manter em funcionamento a UMS, a realizar o serviço permanente de ambulância com pessoal especializado e a prestar o serviço de psicologia clínica, duas vezes por mês, aos munícipes sinalizados e encaminhados pelo gabinete municipal de Ação Social, saúde e Educação.

Refira-se que, as consultas de Psicologia Clínica dirigem-se à população em geral, têm uma periodicidade quinzenal e são gratuitas. Desde a implementação deste serviço, em março de 2014, foram asseguradas um total de 290 consultas, até final do ano de 2016.

A UMS está especialmente vocacionada para a prevenção e vigilância junto da população mais idosa e com mais dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Dotada com pessoal especializado, nomeadamente médico, enfermeiro, condutor e socorrista, a unidade de saúde presta cuidados médicos e de enfermagem em todas as povoações do concelho.