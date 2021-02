Câmara aprova apoios ao MAPS para alojamento temporário

Publicado em 03 Fevereiro 2021 por RUA FM

A Câmara Municipal de Faro deliberou, no dia 1 de Fevereiro, aprovar um conjunto de apoios ao Movimento de Apoio à problemática da Sida de Faro (MAPS de Faro), procurando assegurar a viabilização do projeto de apartamentos partilhados para habitação temporária para cidadãos que estão em situação de sem-abrigo. Intitulado “TMN – Tua, Minha, Nossa”, este projeto, anteriormente protocolado com a Segurança Social e com o Município de Faro, consiste na preparação de dois apartamentos partilhados para acolhimento temporário de 10 pessoas nestas duas habitações. Para esse fim, a Câmara aprovou por unanimidade a cedência de um apartamento municipal, de tipologia T3, sito na Av. Cidade Hayward.

A cedência assume a forma de um contrato de comodato e terá a duração de um ano, ficando este apartamento a ser gerido pelo MAPS de Faro. A Câmara irá também custear o arrendamento de um segundo apartamento, com a mesma tipologia, para reforço desta medida. O valor deste apoio cifra-se em 6.240 euros para 2021 e cobre todas as despesas com rendas e caução.

Para além disto, a Vereação aprovou, ainda por unanimidade, a atribuição ao MAPS de Faro de um apoio financeiro de 10.377,23 euros, destinado à execução de obras de adaptação no apartamento municipal e aquisição de equipamentos para ambos os imóveis, no âmbito deste Projeto TMN – Faro.