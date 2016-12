“Calor Tropical” chega a Faro no Natal

Publicado em 22 Dezembro 2016 por RUA

Frio, neve, árvores despidas? Nada disso! O Natal Tropical promete trazer a Faro o calor dos trópicos. A iniciativa organizada pelo DJ Discossauro, decorre esta sexta-feira, dia 23 de dezembro, na Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM), em Faro. Seguindo uma série de Arraiais Tropicais n’A Venda, que normalmente ocorrem entre as 18h e as 22h, “apareceu” o Natal Tropical, que começa um pouco mais tarde, às 23h e acaba bem mais tarde, às 04h da manhã.

“A ideia surge da vontade de fazer um evento de Natal na ARCM e dar a oportunidade aos que normalmente chegam aos Arraiais quando eles estão a terminar. Sabendo também que é uma época em que muitos Farenses voltam à sua terra natal, pretende ser um encontro de amigos e conhecidos, tentando tornar esta época mais ‘caliente’”, conta Miguel Neto, também conhecido por Discossauro.

O evento conta com três DJ Sets: Discossauro, Mário Martins e Micáh. Haverá também um Live Act – Discossauro + Chewbacca Latino – que teve a sua estreia no Festival F. Discossauro nos “pratos” e o Chewbacca Latino com o seu kit de percussão, prometem porporcionar o momento mais performativo da noite.

Semba, Afrobeat, Cumbia, Samba, etc de países dos trópicos como Angola, Cabo Verde, Senegal, Brasil, Colômbia, Venezuela, Caribe, Benim, Togo são alguns dos estilos musicais que marcam a noite.