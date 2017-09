Caloiros de Biologia Marinha e Biologia da Universidade do Algarve limpam a Ria Formosa

Publicado em 20 Setembro 2017 por RUA

Os caloiros de Biologia Marinha e Biologia da Universidade do Algarve passaram a tarde de terça-feira, 19 de setembro, a limpar a Ria Formosa (na zona do Ludo perto da Praia de Faro); uma actividade inserida na praxe académica.

A acção foi organizada pela Straw Patrol em colaboração com os alunos de 3º ano, responsáveis por acolher os alunos recém-chegados.

Durante cerca de uma hora, aproveitando a maré baixa, os cerca de 40 alunos percorreram 350 metros, recolhendo diversos tipos de lixo. Muito do lixo recolhido estava associado à actividade piscatória.

Nomeadamente foram recolhidas várias cordas e várias embalagens de sal (usadas para apanhar lingueirão). Tendo a limpeza decorrido numa zona escolhida por muitos para correr ou passear, foram recolhidas diversas garrafas de água e tampas.

Não faltaram, no entanto, palhinhas, ténis de corrida, muitas beatas de cigarro e madeiras.

Feitas as contas, os alunos conseguiram evitar que 114 kg de lixo entrassem nos oceanos e colocassem em risco a vida de organismos marinhos e a saúde e segurança humanas. No final da limpeza os alunos desfrutaram de um final de tarde a contemplar o pôr-do-sol na Ria mais Formosa do nosso país.

Numa altura em que a praxe académica é amplamente discutida, estes alunos mostraram que é possível aliar a actividade de praxe à protecção dos ecossistemas marinhos.