Caleidoscópio apresentam-se em Olhão

Publicado em 15 Dezembro 2017 por RUA

No próximo dia 23 de Dezembro pelas 23h30 no Cais Club em Olhão, a banda Caleidoscópio apresenta-se ao público mais uma vez para mostrar as suas músicas, com destaque para o primeiro single Universo Paralelo. Será uma noite de muita música, e algumas surpresas.

Inicialmente foi apenas a amizade e a música que tinham em comum, que os uniu para, a partir de covers e versões das principais músicas dos anos 90 à actualidade, partilharem esta sua paixão nos mais variados palcos e públicos.

Anos de experiência que os fizeram crescer e querer procurar a sua própria identidade. Reflectindo a alma, o conhecimento e influências de cada um, surge uma mescla de rock, pop, funk, soul, até mesmo bossa e samba, elementos deste Caleidoscópio, que se quer autêntico sem amarras nem etiquetas.

Esse objecto mágico de luz e cores, dá, assim, o nome a este projecto de sonoridades únicas cantado integralmente em português, que pretende com a sua magia contagiar o público.

No fim de 2015 apresentaram-se em concerto ao vivo pela primeira vez, e já tiveram a oportunidade de se apresentar em bares e eventos, destacando-se o Festival do Marisco de Olhão em 2016 e mais recentemente, na edição de 2017 do Festival MED em Loulé. Entretanto estiveram em estúdio a gravar o seu primeiro single Universo Paralelo.