“Café com Letras” renovado aborda temas atuais

Publicado em 16 Janeiro 2017 por RUA

As conversas “Café com Letras” promovidas pela Direção Regional de Cultural do Algarve, pela Biblioteca da Universidade do Algarve e realizadas na FNAC de Faro regressam renovadas para mais um ciclo de seis meses, marcando encontro para uma sexta-feira em cada mês, onde serão abordados temas diversos da cultura e atualidade.

Este novo ciclo tem início no próximo dia 20 de janeiro de 2017 (sexta-feira), às 21h30, como uma abordagem científica e académica ao património religioso e arte sacra da região do Algarve. Com o título “Santa Ana de Tavira: estudo radiológico e a história do culto”, esta sessão propõe uma noite à conversa com o médico radiologista Jorge Justo Pereira, (RADIS) e o historiador Luís Filipe Oliveira (UAlg).

Apesar de darmos início a mais um ciclo 2017 com um encontro noturno, nos meses seguintes serão retomados para as 18:30h, uma sexta-feira de cada mês, na FNAC de Faro, com diversificados temas para vários tipos de público com oradores interessantes, irreverentes e da comunidade em geral.

Amor para o mês de fevereiro, “Literatura de Viagens” no mês de março, abril com “Literatura e Cidadania”, “Literatura e Gastronomia” para o mês de maio e a fechar este semestre, para o mês de junho “Literatura e a Infância”.

Futuramente serão divulgados os oradores que participarão nestas conversas de “Café com Letras”, estando certos que vos despertará o interesse em participar neste encontros intimistas em que todos têm um lugar de intervenção.