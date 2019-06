Cabine de Leitura vai ser inaugurada em Faro

Publicado em 24 Junho 2019 por RUA

Faro vai ter a sua primeira Cabine de Leitura, criada a partir de uma antiga cabine telefónica, numa parceria entre a Câmara Municipal de Faro e a Altice Portugal, através da Fundação Altice.

A inauguração da Cabine de Leitura decorrerá na próxima quinta-feira, dia 27 de junho às 12h00 , no Jardim Manuel Bívar, junto ao Banco de Portugal e contará com as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e do Presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca.

A Cabine de Leitura tem por objetivo fomentar a leitura no Concelho de Faro com a criação de uma microbiblioteca, sob o mote “Levar, ler, devolver” num espaço totalmente inesperado.

Estes espaços passam a contar com títulos diversificados, desde romances, policiais, livros de literatura infantil e juvenil, culinária, biografias, entre outros, pertencentes ao fundo da Biblioteca Municipal de Faro ou doados pelos munícipes do concelho, por editoras e livrarias.

As Cabines de Leitura, já instaladas um pouco por todo o país, reaproveitam as antigas cabines telefónicas, dinamizadas pela Fundação Altice em parceria com entidades autárquicas ou outras, que asseguram a sua adaptação, colocação e dinamização de uma pequena biblioteca, com o objetivo de estreitar laços comunitários, exercitar a cidadania e fomentar a leitura.