BTL recebeu apresentação do catálogo AGROTUR

O stand da Região de Turismo do Algarve, na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, recebeu, no dia 15 de março, a primeira de uma série de sessões de divulgação do catálogo online que está a ser desenvolvido no âmbito do projeto AGROTUR, promovido pela Universidade do Algarve, NERA e Tertúlia Algarvia, com o financiamento do CRESC Algarve 2020.

O catálogo AGROTUR visa, acima de tudo, estimular as relações entre os produtores agroalimentares dos 26 territórios de baixa densidade do Algarve e o setor da hotelaria e da restauração.

Os turistas também ficam a ganhar com esta iniciativa, pois passarão a ter acesso a uma variedade de produtos de elevada qualidade numa só plataforma. Em https://catalogoagrotur.pt/, vai ser possível descobrir cerca de 70 produtores e encomendar entre 400 a 500 produtos.

Azeite biológico ou pólen de Aljezur, morcela ou melosa de Monchique, morgado de figo e amêndoa ou estrelas de figo de Salir são algumas das iguarias que já é possível encomendar.

As três entidades já terminaram as ações de divulgação nas 26 freguesias de baixa densidade abrangidas pelo projeto e iniciaram recentemente as ações de capacitação técnica junto dos produtores. Mais à frente, vão promover 8 roadshows de sensibilização e demonstração de produtos agroalimentares e o mesmo número de laboratórios criativos.

Os produtores agroalimentares interessados em aderir a este catálogo online poderão contactar a Tertúlia Algarvia, através do e-mail info@tertulia-algarvia.pt ou do telefone 289 821 044.